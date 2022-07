Armut wird auch beim ifs immer mehr zum Thema

Existenzängste, bevorstehende Delogierungen, Perspektivlosigkeit, Probleme bei der Wohnungssuche, Erschöpfung, Burn-out und Long Covid - mit all diesen und anderen Problemen wandten sich im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Vorarlberger an die verschiedenen Beratungsstellen des ifs. Diese waren ebenso wie die diversen Unterstützungsangebote trotz der Lockdowns durchgehend geöffnet. Was die Finanzen angeht, so belief sich die Betriebsleistung aller dem Institut für Sozialdienste zugeordneter Bereiche auf insgesamt 36,3 Millionen Euro.