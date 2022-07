Bakterien in der Leitha als Gefahr für Hunde?

Man nimmt an, dass sich in dem ruhigeren Teil der Leitha bei Sommerein Blaualgen oder andere Bakterien im Wasser gebildet haben, die für die Erkrankungen einiger Hunde verantwortlich sind. Betroffene Vierbeiner husten, haben Durchfall und leiden auch unter Erbrechen. Für zwei Hunde in Niederösterreich konnte auch der Tierarzt nichts mehr tun, sie starben an ihrer Erkrankung.