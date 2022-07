Gas-Krise: „Im kommenden Winter wird es spannend“

Ganz Europa sorgt sich ums Gas. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt auf eine gesamteuropäische Strategie. In Österreich will man den Gasspeicher Haidach anzapfen. Spannend werde es im Herbst und im Winter, weil die Gesamtenergie-Kosten in die Höhe schießen werden, sagt der leitende Redakteur Paul Tikal im Gespräch mit Carsten-Pieter Zimmermann in der Sendung „Krone LIVE“. Die heimische Regierung hat bis jetzt aber kein Konzept beschlossen, ob sie einen Preisdeckel haben will und wie der aussehen soll. Wirtschaftsminister Martin Kocher sagt, eine Entscheidung gebe es bis zum Herbst.