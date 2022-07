Flugzeugabsturz in Bosnien: Zwei Österreicher tot

Ehepaar aus dem Burgenland als Opfer

In einem Video der Nachrichtenseite klix.ba ist die Absturzstelle mit dem zerschellten Fluggerät zu sehen. Laut ORF handelte es bei den Verunglückten um ein burgenländisches Ehepaar. Das Außenministerium in Österreich bestätigte, dass zwei Österreicher am Samstag gegen 15 Uhr beim Absturz des Kleinflugzeugs ums Leben gekommen waren.