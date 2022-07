Russland: Minderheiten lehnen sich gegen Krieg auf

„Arme sind Putins Kanonenfutter“

Für das russische Militär wird es laut Einschätzung in den kommenden Wochen immer schwieriger werden, Personal und Material zu bekommen. Bisher habe der russische Präsident Wladimir Putin vor allem auf „arme Kräfte aus ländlichen Gegenden“ zurückgegriffen. „Sie kommen aus Arbeiterstädten in Sibirien und gehören zu einem unverhältnismäßig hohen Anteil ethnischen Minderheiten an. Und sie sind sein Kanonenfutter“, so auch der britische Geheimdienstchef Richard Moore.