So ist Aufsteiger Lustenau eine Liga-Bereicherung

Immerhin verirrten sich auch ein paar Tirol-Fans ins Ländle, von denen es aber in 90 Minuten nichts zu hören gab. Für die Musik sorgten eindeutig die Lustenau-Anhänger. Jeder gewonnene Zweikampf und jede gelungene Aktion wurde frenetisch gefeiert. „Hurra, hurra - Lustenau ist wieder da!“, wurde von den Rängen skandiert. In Sachen Fans ist der Aufsteiger ganz sicher eine Bereicherung für die Liga. Von der ersten Minute an kochte es in der Spielstätte also ordentlich. Nicht nur wegen der fulminanten Stimmung, sondern auch wegen der hohen Temperaturen von gut 30 Grad, die beide Mannschaften in allen Belangen forderten.