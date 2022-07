Auch Deutschland debattiert über Quarantäne-Aus

Auch in Deutschland wird derzeit ein mögliches Ende der Corona-Quarantänepflichten debattiert. So forderte der Vorstandsvorsitzende der deutschen „Kassenärztlichen Bundesvereinigung“, Andreas Gassen, die Aufhebung aller Isolations- und Quarantänepflichten mitten in der Corona-Sommerwelle - und er stieß gleich auf heftigen Widerspruch: „Infizierte müssen zu Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko“, schrieb der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Samstag auf Twitter.