Zweiter großer Stromausfall im Prater „tut weh“

„Das Ärgerliche ist, dass es schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit einen Stromausfall gab. Und das mitten in unserer Hauptgeschäftszeit am Samstagabend. Das tut wirtschaftlich weh“, ist Sittler-Koidl sauer. Dieses Mal waren wieder das Stadion sowie Fahrgeschäfte im Vergnügungspark und 400 Haushalte betroffen. Aber nicht bei allen Betrieben ging das Licht aus. So drehte sich das Riesenrad in voller Beleuchtung weiter.