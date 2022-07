Mit Angriff auf Hafen UNO „ins Gesicht gespuckt“

Baerbock: Russische Unterschrift „zählt derzeit wenig“

Von „feigen Raketenangriffen“ sprach Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock. Diese würden zeigen, dass „die Unterschrift der russischen Führung derzeit wenig zählt“, sagte Baerbock am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Millionen von Menschen weltweit, die Russland mit seinem „Kornkrieg“ hart treffe, hofften darauf, dass sich Russland an die eigenen Zusagen halte und den Transport des Getreides über das Schwarze Meer ermögliche. „Der Angriff zeigt uns aber auch, dass wir weiter mit Hochdruck an Alternativen arbeiten müssen“, fügte sie in Anspielung auf den Export ukrainischen Getreides etwa über Häfen in Rumänien hinzu.