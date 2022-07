Russland und Ukraine bei Getreideexport einig

„Exporte überlebenswichtig“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) begrüßte die Vereinbarung. „Die Einigung zwischen den Vereinten Nationen, der Türkei, Ukraine und Russland ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dadurch kann wieder mehr ukrainisches Getreide exportiert werden“, erklärte er in einer Aussendung. „Aktuell liegen rund 20 Mio. Tonnen Getreide in den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen. Diese Ernte muss jetzt so schnell wie möglich in die Zielländer kommen, damit drohende Hungerkatastrophen abgewendet werden können“, so Totschnig. „Das ist vor allem für die Lebensmittelversorgung im Nahen Osten und afrikanischen Ländern überlebenswichtig.“