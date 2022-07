Sanktionen gegen Russland: Die EU-Einheit bröckelt

Das ist das Problem mit Sanktionen. Sie erreichen niemals das selbst gesteckte Ziel, treffen niemals diejenigen persönlich, die sie eigentlich treffen sollten, erschweren dafür aber immer das Leben der einfachen Menschen, also jener, die nichts dafürkönnen. Besonders deutlich zeigt sich das am Iran, der allen Sanktionen zum Trotz die Fähigkeit zum Bau einer Atombombe entwickelt hat, oder an Nordkorea, das bereits über mehrere Nuklearraketen verfügt - dafür hungert das Volk.