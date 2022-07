Tourismusbranche wirbt mit Zuckerl um Personal

Der Fachkräftemangel umfasst zwar mittlerweile fast alle Bereiche der Vorarlberger Wirtschaft, nirgends ist er aber so eklatant wie im Tourismus. Die Nachfrage nach Mitarbeitern übertrifft das Angebot bei Weitem: So sind aktuell beim AMS 657 Personen registriert, die einen Job in einem Gastro- oder Hotelbetrieb suchen, demgegenüber stehen 1155 offene Tourismusstellen, wobei der tatsächliche Bedarf wohl noch deutlich höher ist. Dieses Missverhältnis dürfte mittel- und langfristig bestehen bleiben: Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass in der Branche die Zahl der benötigten Beschäftigten weiter steigen wird, nicht aber das Arbeitskräfteangebot. „Die heimischen Unternehmen müssen sich auf diese Herausforderungen einstellen“, betont daher AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.