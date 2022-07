Hitzewellen werden immer häufiger

Genaue Voraussagen für den weiteren Sommer gibt es nicht. Johannes Vergeiner verweist auf die Monatsprognosen des ECMWF (European Center for Medium Range Weather Forecasts). Diese zeigen, dass eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der August in Mitteleuropa „zu heiß“ wird. „Das bedeutet allerdings nicht, dass dies auch genau so eintreffen muss. Lokale Effekte können bei solchen Prognosen nicht erfasst werden, aber die Möglichkeit besteht, dass der kommende Monat wärmer wird als die Vergleichsperiode von 1993 bis 2016.“ Fakt bleibt aber so oder so: Auch in Vorarlberg wird man sich zwangsläufig darauf einstellen müssen, dass im Sommer die Wetterextreme - vor allem Hitze und Trockenheit - zunehmen werden.