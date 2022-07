Wiens Kirchen als Kühlinsel für Körper und Seele

Von der „höllischen“ Hitze geht es direkt in die paradiesische Kühle - und das gleich in 18 heimischen Pfarren. „Unsere Seelsorger öffnen in diesem Sommer ihre Kirchentore ganz weit, um den Menschen Abkühlung zu bieten. In den Gotteshäusern ist es gleich um einige Grad weniger heiß, und die allermeisten Pfarrgärten sind durch alte Bäume beschattet“, lobpreist Caritas-Präsident Michael Landau.