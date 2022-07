Wie Hitze vor allem in Städten zum Problem wird

Trockenheit wird zur Gefahr für Wälder

Wie rasant sich Waldbrände aufgrund der Trockenheit ausbreiten können, erlebt man gerade in Südeuropa. Aber auch in Kärnten kam es bereits zu Waldbränden, wie etwa am Mittwoch in Brückl. Daher sprechen immer mehr Bezirkshauptmannschaften Feuer- und Rauchverbote in den heimischen Wäldern aus. „Ein Waldbrand zieht nicht nur die Natur stark in Mitleidenschaft, sondern verbraucht auch viel Wasser, das aktuell überall dringend benötigt wird“, warnen die Feuerwehren.