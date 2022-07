Was die Politik gegen die Hitze tun könnte

Am Freitag wurden an knapp 190 von 280 ZAMG-Wetterstationen mehr als 30 Grad Celsius gemessen. Am heißesten war es um 17 Uhr in Mattersburg (Burgenland), Bad Deutsch-Altenburg und Wolkersdorf (beide Niederösterreich). „Es schaut weiter so aus, dass uns die Tage mit über 30 Grad bleiben werden“, sagte Meteorologe Simon Tschannett. In der Wiener Innenstadt sei bereits der 25. Hitzetag in diesem Jahr gezählt worden, die 45 Tage von 2018 könnten diesmal noch übertroffen werden.