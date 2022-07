Erneut Kinderwagen mit Kleinkind von Pkw gerammt

Jener tragische Unfall, bei dem am Dienstagmorgen in der Tiroler Gemeinde Ellmau ein einjähriger Bub in seinem Kinderwagen von einem Pkw erfasst und getötet wurde, sorgte für Bestürzung. Leider kein Einzelfall! Am Donnerstagnachmittag wurde auch im benachbarten Schweizer Kanton St. Gallen ein Kleinkind in einem Kinderwagen vom Auto eines 74-Jährigen erfasst.