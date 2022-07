Auto erfasst Kinderwagen: Kleinkind (1) verstorben

Tragischer Unfall am Dienstagvormittag in Ellmau (Tirol). Weil sie Gas und Bremse verwechselt haben dürfte, erfasste eine 87-Jährige einen Kinderwagen, in dem sich ein kleiner Bub (1) befand. Dieser wurde durch die Verglasung gedrückt, das Kind dabei schwer verletzt. Es starb wenig später im Krankenhaus.