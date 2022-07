Inzidenz im Ländle liegt zwischen 2000 und 3000

Angebot punktuell zurückgefahren

Gerald Fleisch, Direktor der Landeskrankenhäuser, bestätigte, dass die Lage in den Spitälern zwar angespannt, aber stabil sei. Am Freitag wurden etwa 50 Covid-Patienten in den Krankenhäusern betreut, vier davon auf den Intensivstationen. Um die Mitarbeiter nach zwei Jahren Pandemie etwas zu entlasten, wurde punktuell das Angebot zurückgefahren - auf der Orthopädie in Feldkirch zum Beispiel oder auf der Psychiatrie. Die akute Notversorgung sei aber gewährleistet, berichtet Fleisch. Auch die Krisenlager sind gut gefüllt, insgesamt blickt Fleisch zuversichtlich in Richtung Herbst.