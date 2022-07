Auf den Spuren der Montafoner Alpkultur

Die Hitzewelle hat das Ländle voll im Griff. Wer dennoch zu einer Wanderung in die Berge aufbrechen möchte, der sollte möglichst früh starten, lange bevor die Temperaturen ihren Höhepunkt erreicht haben. Je weiter es hinauf geht, desto geringer ist die Chance entlang des Weges schattenspendende Bäume zu finden, also ist ausreichender Sonnenschutz ein Muss. Um den Kreislauf auch während körperlicher Anstrengung in Schwung zu halten, gilt es viel zu trinken. Am besten hierfür eignen sich Wasser, abgekühlte und ungezuckerter Tees oder verdünnter Fruchtsaft. Große Touren spart man sich am besten für später auf, wenn die Temperaturen wieder etwas abkühlen. Halbtageswanderungen kann man dennoch angehen.