Bayern sperrt ab Montag Straßen für Lastwägen

Im benachbarten Bayern reagiert man jetzt auf die Lkw-Blockabfertigungen in Tirol: Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter (beide CSU) kündigten am Freitag an, dass vom Montag an, an den betreffenden Tagen Straßen abseits der bayerischen Autobahnen für den grenzüberschreitenden Lastwagen-Verkehr gesperrt werden.