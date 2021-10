Deutscher Unmut über Tiroler Lkw-Blockabfertigung

Erst am Mittwoch, am Tag nach dem österreichischen Nationalfeiertag, wurde der Lkw-Verkehr nur blockweise abgefertigt. Am späten Vormittag ereignete sich schließlich ein Unfall auf der Inntalautobahn (A12), der zu einem rund 50 Kilometer langen Lkw-Rückstau in Deutschland führte. In Tirol gibt es einen „Dosierkalender“, der geplante Tage mit Blockabfertigungen auflistet. Der 29. Oktober wird darin nicht angeführt.