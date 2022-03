17 Blockabfertigungen im zweiten Halbjahr in Tirol

Das Land Tirol wird im zweiten Halbjahr 2022 an 17 Tagen den Lkw-Verkehr blockweise abfertigen. Damit werden an jenen Tagen am Checkpoint bei Kufstein Nord maximal 300 Lkw pro Stunde durchfahren können, teilte das Land am Donnerstag mit. Insgesamt sind an 38 Tagen im Jahr 2022 Lkw-Dosierungen vorgesehen.