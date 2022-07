Wie ist man in Linz auf Gas-Engpass vorbereitet?

Keine Notwendigkeit für „Wärmehalle“ für Arme

Notunterkünfte in Veranstaltungshallen – etwa im Design Center – für ältere Menschen und Geringverdiener zum Aufwärmen, wie sie anderswo ernsthaft angedacht werden, kann sich Luger nicht vorstellen: „Derartige Wärmestuben, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat, wird es nicht brauchen.“ Dass notfalls die Linzer Hallenbäder – da geht es vor allem um die Beckenbeheizungen – geschlossen werden, um Energie zu sparen, sei schon eher denkbar: „Bevor irgendjemand frieren muss, würden die Linzer und Linzerinnen das wohl in Kauf nehmen.“ Neben Einsparungsmöglichkeiten beim Heizen in städtischen Gebäuden – wie etwa den Rathäusern – sieht Luger vor allem auch Potenzial bei den Bildungseinrichtungen: „Im Ernstfall könnte man etwa über Wechselunterricht – eine Woche vormittags, eine nachmittags – nachdenken. Zudem ist es eine Überlegung wert, ob es in manchen Stadtteilen nicht sinnvoll wäre, den Hort vorübergehend in die Schulen zu verlegen, um nicht extra zwei Gebäude heizen zu müssen.“