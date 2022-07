Flughafen-Chef: „Viele haben das Reisen verlernt“

Tausende Koffer, die am Flughafen Frankfurt liegen blieben; eine Obergrenze von 100.000 Passagieren pro Tag in London-Heathrow und damit verbundene Flugstreichungen; Ausfälle, Verspätungen, Streiks, die Reisenden Nerven und Zeit kosten: „Es ist Wahnsinn“, sagt Norbert Draskovits über die Turbulenzen in der Luftfahrtbranche. Der Chef des Linzer Flughafens über Flug-Chaos, Personalmangel, Folgen des Ukraine-Kriegs, Aussichten und Tipps.