Eigener Passagier-Jet Joker für Linz im Flug-Chaos

Wie der Airport in Hörsching versucht, gegenzusteuern? Starts und Landungen wurden so wie möglich gleichmäßig über den Tag verteilt. Als Joker erweist sich die MD82 von European Air Charter: Der Flieger ist den ganzen Sommer in Linz stationiert, um Passagiere nach Kreta, Rhodos und Co. zu bringen. Dazu kommt Corendon Airlines, die Antalya, Hurghada und griechische Inseln ansteuert.