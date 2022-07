Tirol: Jungrind wurde von Bär schwer verletzt

Kaum eine Woche im Sommer vergeht in Tirol, in der Wolf, Bär und Co keine Schlagzeile machen. Wie das Land mitteilte, wurde am Mittwoch in Stams im Bezirk Imst ein schwer verletztes Jungrind aufgefunden. Als Übeltäter wird ein Bär vermutet. Proben zur genetischen Abklärung wurden entnommen. Zudem liegen nun die Ergebnisse von früheren Fällen vor.