Tirol: Fünf Schafe fielen Bären zum Opfer

Jeweils ein Wolf aus der italienischen Population wurden bei einem Schafsriss in Nauders (Bezirk Landeck) am 22. Juni sowie im Gemeindegebiet von Ellbögen (Bezirk Innsbruck Land) am 26. Juni nachgewiesen. Dort wurde in der ersten Junihälfte bereits zwei Mal ein Wolf aus der italienischen Population genetisch bestätigt. Die Ergebnisse der Genotypisierung zur Bestimmung des Individuums sind noch ausständig.