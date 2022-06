Tote Schafe in Tirol: DNA von Bären nachgewiesen

Wölfe in Ellbögen und Osttirol bestätigt

Für die Schafsrisse Mitte Juni in Ellbögen (Bezirk Innsbruck-Land) mit acht toten Schafen und in Matrei in Osttirol mit neun toten Schafen sei jeweils ein Wolf aus der italienischen Population verantwortlich gewesen. Das hätten die genetischen Untersuchungen ergeben.