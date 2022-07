Bären-Alarm: Radfahrer kamen mit Schrecken davon

„Meister Petz“ tappte in Fotofalle und riss Schaf

Denn es war nicht das erste Mal, dass ein Bär im Gemeindegebiet von Langkampfen plötzlich aufgetaucht war. Bereits am 14. Juni wurde einer von einer Wildkamera fotografiert und zwei Tage später anhand eines Schafsrisses genetisch bestätigt. Und Ende Juni wurden drei Schafe auf einer Alm in Thiersee gerissen. Auch in diesem Fall bestätigten genetischen Untersuchungen - wie das Land erst kürzlich mitteilte - in der Folge einen Bären als Übeltäter.