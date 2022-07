„Furchterregend“: Brände bei Triest toben weiter

Als am Mittwochnachmittag die Situation immer brenzliger wurde, entschloss sich der „Krone“-Journalist zur vorzeitigen Abreise von dem Campingplatz in Sistiana bei Triest, während andere Urlauber - offenbar sorglos - erst dort ankamen. Rasch packte der sein Wohnmobil zusammen und fuhr in Richtung Caorle, weg von den Bränden. Dabei wich er über die SS14 aus, weil die Autobahn A4 seit Dienstag teilweise gesperrt ist, was zu erheblichen Problemen auch für österreichische Urlauber führte. Die Waldbrände bei Bibione, die auch in Caorle zu sehen waren, sind inzwischen gelöscht.