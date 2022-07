Flammen in Athen und im Friaul toben weiter

Ein Kinderkrankenhaus und sieben Ortschaften wurden aufgrund des Großfeuers in Athen bereits evakuiert. Am Mittwochmorgen waren laut einem Sprecher der Feuerwehr neun Löschflugzeuge und sieben Löschhubschrauber im Einsatz. Hinzu kamen die Besatzungen von 120 Feuerwehrfahrzeugen. In fast allen Stadtteilen waren dicke bräunliche Rauchschwaden zu sehen. Wegen der begrenzten Sicht sperrten Einsatzkräfte Teile der Autobahn, die Athen mit seinem Flughafen verbindet. Die Brände tobten sowohl in bewaldetem Gebiet als auch in Wohnvierteln der Ortschaften rund um den Berg Penteli (siehe Video oben), wie der staatliche Rundfunk berichtete.