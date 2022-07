Lukrative Geschäfte mit wertvollen Tretern

Fünf bislang unbekannte Männer haben einen 13-Jährigen am Dienstagabend in der Villacher Innenstadt mit einem Messer bedroht und ihm seine Schuhe geraubt. „Bei den Schuhen handelt es sich um ein Paar ,Nike Air Max Plus’ in schwarz, auf die es die auffallend großen 17- bis 20-Jährigen abgesehen hatten“, sagt ein Polizist. Dieses Paar Schuhe würde sich im Preisbereich von rund 200 Euro befinden, doch ein Insider verrät, welche Geschäfte und Unsummen mit gewissen Sportschuhen mittlerweile erzielt werden.