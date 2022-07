Fünf Täter raubten 13-jährigen Villacher aus

Am Dienstag spazierte ein junger Villacher (13) gegen 18.45 Uhr durch die Seilergasse in Villach. Auf Höhe eines Lokals wurde von fünf jungen Männern, die er nicht kannte, aufgehalten. Plötzlich zog einer der Täter ein Messer und drohte dem Jungen, er würde ihn abstechen, sollte er ihnen nicht sofort seine hochpreisigen Turnschuhe der Marke Nike Air Max Plus geben. Der Bub folgte den Anweisungen der fünf Räuber, zog die Schuhe aus und übergab sie den Burschen.