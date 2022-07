Regierung verschläft neuerlich die Sommermonate

Trotz täglich fünfstelliger Corona-Neuinfektionszahlen ist es um die Impfkampagne der Bundesregierung vollkommen still geworden. Eigentlich findet sie gar nicht statt. Und das erstaune umso mehr, da bereits die letzten zwei Jahre die Menschen im Sommer in der falschen Hoffnung gewogen wurden, dass „alles vorbei“ sei. Ist es aber nicht: „Es gibt immer neue Mutationen, und wir können nicht vorhersagen, wie gefährlich die kommenden Varianten sein werden. Vorbereitung durch Impfung - etwa durch den vierten Stich - ist daher nach wie vor ein Gebot der Stunde. Zumindest bei den Über 65-Jährigen“, sagt der unabhängige Impfstoff-Experte Otfried Kistner in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.