Bildungsquartier soll weiterentwickelt werden

Im Stadtteil Bludenz Mitte sind bereits jetzt elf Bildungseinrichtungen beheimatet - diese Dichte ist in Vorarlberg einzigartig. Doch dabei will es die Stadtregierung um Bürgermeister Simon Tschann nicht belassen. Ziel ist es, den Bestand zu einem lebendigen und modernen Bildungscluster weiterzuentwickeln. Ein Hauptfokus liegt darauf, alle Bildungseinrichtungen in Bludenz eng miteinander zu vernetzen, auch gemeindeübergreifende Kooperationen sind geplant. Damit möchte die Stadt den zukünftigen Herausforderungen an das Bildungssystem gerecht werden.