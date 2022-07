Rauchschwaden nebeln jetzt Urlaubsort Grado ein!

In Italien bleibt die Stimmung angespannt. Nach dem Waldbrand in Bibione entzündete sich am Dienstagabend ein weiterer Brand im Karstgebiet im Friaul - beißende Rauchschwaden sperrten Mittwochmorgen Urlaubsgäste in Grado in ihre Hotelzimmer ein. Die „Krone“ hat mit einer Betroffenen gesprochen.