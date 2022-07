So überstehen Sie diese Woche

Das Thermometer klettert in dieser Woche unermüdlich weiter in die Höhe. Wir geben Tipps, wie man die Hitzewoche gut übersteht. So kann ein Sprung ins kühle Nass an der Alten Donau oder in den Badeteich Hirschstetten Abkühlung bringen. Aber auch indoor Eislaufen hält vom Schwitzen ab. Und sogar eine kühle Salzhöhle gibt es in der Stadt. Abends kann man etwa auf der Alten Donau die Floating Concerts genießen. Aber nicht nur wir Menschen leiden unter der Hitze, auch unsere Vierbeiner brauchen eine Abkühlung. Auch hier haben wir gute Tipps. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.