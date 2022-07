Was werdende Mamas auf Reisen beachten sollten

Sonnenbad erlaubt?

Exzessives Sonnenbaden und starke Hitze während der Schwangerschaft generell vermeiden. Extreme Hitze kann vor allem für das Herz-Kreislauf-System eine besondere Belastung darstellen, was sich in Schwindel und Kreislaufbeschwerden äußert. „Bei Reisen in heiße Länder muss auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und regelmäßige Ruhepausen geachtet werden“, warnt die Medizinerin. Gegen Urlaub in den Bergen spricht nichts. „Allerdings sollte exzessives Bergsteigen nicht am Programm stehen, Gebiete über 2.500 Höhenmeter sind zu meiden“, so Dr. Zellnitz. Sie rät auch zu längeren und regelmäßigen Pausen in den Bergen, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Auf extreme Sportarten wie Klettern und Quad-Fahren aufgrund des Sturz- und Verletzungsrisikos verzichten. Whirlpools meiden, da sich dort Keime rasch vermehren und man sich leicht eine Infektion einfängt.