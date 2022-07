9;1, 10:1! Linz hat die beiden Cup-TOReros

Zeigt: Beim Zweitliga-Mitfavoriten tut man alles, um die Spieler am Boden zu halten. „Für mich wurden sie schon bisher zu viel gelobt“, hatte Reiter vorm 10:1 erklärt. Nach dem er Richtung Liga-Auftakt am Freitag bei Cup-Versager Vienna (3:4 n. E. in Siegendorf) meinte: „Die Pokal-Ergebnisse können Vor und Nachteil sein – für beide!“