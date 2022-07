Heimisches Obst aus Wiesen von Mai bis Februar

„Wir haben von unseren Obstsorten frühe und auch sehr späte Sorten. Damit wir fast das ganze Jahr unsere Ware anbieten können“, erklärt das Ehepaar. Sie waren auch die ersten, die mit Frostberegnung bzw. Beheizung angefangen haben, um ihre Kulturen vor später Kälte zu schützen. Zu bekommen ist das hauseigene Obst der Pauschenweins an ihren Verkaufsständen in Wiesen, in Neudörfl beim Waldcafé und in St. Margarethen. Produziert wird nach modernen und ökologischen Richtlinien. „Wir arbeiten mit der Natur zusammen, damit sie uns ihre Vielfalt schenkt“, so der Obstbauer.