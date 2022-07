Ukraine: Gegenoffensive mit einer Million Soldaten

Während die russischen Truppen im Donbass in der Ostukraine langsam, aber stetig vorrücken, kündigt der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow eine Großoffensive im Süden des Landes an. Präsident Selenskyj habe befohlen, die von russischen Truppen besetzten Gebiete zurückzuerobern, so der Minister in einem Interview.