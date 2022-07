Rettungshubschrauber entgeht Katastrophe knapp

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls kein Patient an Bord. Die Besatzungsmitglieder des Hubschraubers blieben unverletzt. Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen wegen des Straftatbestands des gefährlichen Eingreifens in den Luftverkehr aufgenommen. Dafür drohen in Deutschland Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.