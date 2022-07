Warum dieser Sieg selbst den Sportchef begeisterte

Der FC Dornbirn hat die Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Samstag beim SKN St. Pölten eindrucksvoll gemeistert. Beim Regionalligisten Vöcklamarkt gab sich das Team von Coach Thomas Janeschitz am Freitag keine Blöße, 5:0 fegten die Rothosen die Oberösterreicher vom eigenen Kunstrasen. Was auch in den eigenen Reihen durchaus für Verwunderung sorgte...