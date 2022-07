40-Jähriger bei Radwechsel von Auto eingeklemmt

Ein 40-Jähriger aus Wels wechselte am Samstag in einer Garage in Peuerbach die Räder seines Autos. Mit einem Hydraulikwagenheber hob er zunächst das rechte Vorderrad an und schraubte die Radmuttern ab. Doch plötzlich rollte der nicht mit Handbremse gesicherte Pkw (Automatikgetriebe) ein Stück rückwärts.