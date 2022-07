Geheimdienst: Kreml-Angaben zu Kriegserfolg falsch

Russland hat britischen Geheimdienstexperten zufolge falsche Angaben zu angeblichen Erfolgen bei seiner Invasion in der Ukraine gemacht. Umfang und Ausmaß russischer Vorstöße seien weiterhin begrenzt, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in London am Samstag. Die Behauptung der Russen vor einigen Tagen, sie seien in die Stadt Siwersk vorgestoßen, sei nicht wahr gewesen. Indes verzeichnet die Ukraine Verteidigungserfolge.