Sjewjerodonezk bereits ganz in russischer Hand

Schwerer Beschuss aus der Luft

Russland nahm nach Angaben der Ukraine in der Nacht auf Samstag Ziele in allen Landesteilen unter schweren Beschuss. „48 Marschflugkörper. Nachts. In der ganzen Ukraine“, schrieb einer der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. „Russland versucht weiter, die Ukraine einzuschüchtern, Panik zu schüren und die Menschen in Angst zu versetzen.“ Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor.