Umfrage: Mehrheit der Österreicher für Neuwahlen

SPÖ baut Vorsprung aus

Die beiden Regierungsparteien haben nur noch weniger als ein Drittel der Bevölkerung hinter sich. In der Sonntagsfrage steht die ÖVP bei 22 Prozent (keine Veränderung gegenüber Juni), die Grünen verlieren zwei Punkte auf zehn Prozent. Die SPÖ baut ihren Vorsprung um zwei Punkte auf 29 Prozent aus. Der Volkspartei dicht auf den Fersen ist die FPÖ mit 21 Prozent (plus eins). Die NEOS kommen auf elf Prozent (plus eins), die Impfgegnerpartei MFG auf vier Prozent (minus zwei).