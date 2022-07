Corona-Infektionen steigen in Großbritannien stark

Indische Variante in sieben Ländern nachgewiesen

Indes wurde die im Juni zuerst in Indien entdeckte Corona-Variation BA.2.75 inzwischen in sieben Ländern, darunter auch Deutschland, nachgewiesen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger BA.2 weise die BA.2.75 acht Mutationen am Spike-Protein (Bild unten) auf. Bei BA.5 seien es im Vergleich zu BA.2 nur drei Veränderungen an dieser Stelle.