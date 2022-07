Corona-Prognose: Ferieneffekt stärker als erwartet

Auch in Spitälern Burgenland mit höchstem Risiko

Österreichweit wird die kritische 33-Prozent-Auslastungsgrenze der Intensivstationen mit 0,5 Prozent Wahrscheinlichkeit überschritten werden, im Burgenland könnte dies am 27. Juli mit einer 16-prozentigen Wahrscheinlichkeit passieren. Ähnlich hohe Risiken bestehen in den anderen Bundesländern bei Weitem nicht - allerdings merkt das Prognosekonsortium an, dass die Belagsprognose für Neuaufnahmen von einer Versorgung im eigenen Bundesland ausgeht. „Aufgrund geringerer Intensivbettendichten in einigen Bundesländern ist von überregionaler Mitversorgung auszugehen“, heißt es. Sprich: Intensivpatienten können in Spitälern von etwa Nachbarbundesländern aufgenommen werden.